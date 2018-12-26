ADANA OTOGARI'NI SU BASTI

ADANA’da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle merkez otogarı su bastı.

Gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden sağanak yağış kenti olumsuz etkiledi. Bazı cadde, sokaklarda su taşkınlıkları yaşanırken evleri de su bastı. Adana Merkez Otogarı’nda bulunan peronlarda ve bekleme salonlarında da su taşkınlıkları yaşandı. Bazı otobüs seferlerinin durdurulduğu bildirildi. Otogar esnafı, otogar kotunun alçakta kaldığı için her sağanakta su bastığını bildirdi. Sağanak yağış nedeniyle kentte trafik sıkışıklıkları da yaşandı.

Görüntü Dökümü

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- Otogar tabelası

- Su altında kalan otogardan görüntüler

- Otogar esnafının konuşması

- Genel görüntüler

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Haber-Kamera: Nuri PİR/ADANA, ()