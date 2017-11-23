Adana merkezli 6 ilde terör operasyonları

Adana merkezli 6 ilde yürütülen terör örgütü PKK operasyonları çerçevesinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri tarafından , terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Adana merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda İstanbul, Diyarbakır, Adıyaman, Bursa ve Batman'da da sabahın ilk saatlerinde baskınlar düzenlendi.

6 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda araların da kadınların bulunduğu 19 kişi gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçerildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, operasyonun devam ettiği bildirildi.