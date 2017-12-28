Adana'da yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu !

Polis ekipleri tarafından yapılan baskında kente ilk kez Liserjik Asit Dietilamid yani (LSD) adlı sentetik uyuşturucu ele geçirdi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda özellikle yılbaşı öncesi sokak satıcılarına büyük darbe vuruldu.

Narkotik Şube ekipleri , Adana Merkez ile Çukurova ilçesindeki bir eve düzenledikleri baskında folyolara sarılı 10 LSD, 23 paket esrar, 3 pet şişede içime hazır bong ile hassas terazi ele geçirildi.

LSD NEDİR ?

LSD çok güçlü ve ruh halini değiştiren bir kimyasal madde olup, liserjik asitten üretilmektedir. ABD’de yasal olmayan laboratuarlarda kristal formu yapılmaktadır. Üretilen kristallar dağıtım için sıvı forma dönüştürülür. Piyasadaki bir başka adı da “asit” olarak geçmektedir. Bu madde sokakta küçük tabletlerde, kapsüllerde ya da jelatin kareler şekilde satılmaktadır. LSD bağımlılık yapan bir uyuşturucu olarak kabul edilmese de, bir kez kullanılsa bile kullanıcı üzerinde kalıcı etki yapar.

LSD'NİN VÜCUTTAKİ ETKİLERİ

Vücut ısısında artış

Ağız kuruluğu

İştah kaybı

Kalp atış hızının artması

Kan basıncının yükselmesi

Göz bebeklerinin büyümesi

Uykusuzluk

Titreme

Terleme