Galeriler Videolar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
114480
ALTIN
156.992
DOLAR
3.7737
STERLİN
5.0721
EURO
4.5101
Fenerbahçe'den Ben Arfa bombası !
Fenerbahçe'den Ben Arfa bombası !
Cenk Tosun'un transferi resmen açıklandı !
Cenk Tosun'un transferi resmen açıklandı...
Fenerbahçe'de Janssen krizi yaşanıyor !
Fenerbahçe'de Janssen krizi yaşanıyor !
Galatasaray'da Eto'o süprizi !
Galatasaray'da Eto'o süprizi !
Fatih Terim'den Kaan Ayhan atağı !
Fatih Terim'den Kaan Ayhan atağı...

Adana'da yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu !

Son dakika edinilen bilgilere göre Adana'da yılbaşı öncesinde önceden belirlenmiş pek çok adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendiği öğrenildi.

28 Aralık 2017 Perşembe 11:03
Adana'da yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu !

Polis ekipleri tarafından yapılan baskında kente ilk kez Liserjik Asit Dietilamid  yani (LSD) adlı sentetik uyuşturucu ele geçirdi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda özellikle yılbaşı öncesi sokak satıcılarına büyük darbe vuruldu.

Narkotik Şube ekipleri , Adana Merkez ile Çukurova ilçesindeki bir eve düzenledikleri baskında folyolara sarılı 10 LSD, 23 paket esrar, 3 pet şişede içime hazır bong ile hassas terazi ele geçirildi.

LSD NEDİR ?

LSD çok güçlü ve ruh halini değiştiren bir kimyasal madde olup, liserjik asitten üretilmektedir. ABD’de yasal olmayan laboratuarlarda kristal formu yapılmaktadır. Üretilen kristallar dağıtım için sıvı forma dönüştürülür. Piyasadaki bir başka adı da “asit” olarak geçmektedir. Bu madde sokakta küçük tabletlerde, kapsüllerde ya da jelatin kareler şekilde satılmaktadır. LSD bağımlılık yapan bir uyuşturucu olarak kabul edilmese de, bir kez kullanılsa bile kullanıcı üzerinde kalıcı etki yapar.

LSD'NİN VÜCUTTAKİ ETKİLERİ

Vücut ısısında artış

Ağız kuruluğu

İştah kaybı

Kalp atış hızının artması

Kan basıncının yükselmesi

Göz bebeklerinin büyümesi

Uykusuzluk

Titreme

Terleme

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni yılın ilk kötü haberi geldi ! Elektriğe zam geliyor ...
Yeni yılın ilk kötü haberi geldi ! Elektriğe zam geliyor ...
Hakkari'de askeri üsse saldırı ; Yaralı askerler var !
Hakkari'de askeri üsse saldırı ; Yaralı askerler var !
Mersin'de anaokulunun çatısı çöktü , yaralı öğrenciler var !
Mersin'de anaokulunun çatısı çöktü , yaralı öğrenciler var !
Konya'da korkunç olay..Baba ve 3 oğlu yanarak can verdi !
Konya'da korkunç olay..Baba ve 3 oğlu yanarak can verdi !
Ankara'da korkunç olay ; Ölü ve yaralılar var !
Ankara'da korkunç olay ; Ölü ve yaralılar var !
Bursa'da DEAŞ operasyonu ; 38 gözaltı kararı !
Bursa'da DEAŞ operasyonu ; 38 gözaltı kararı !
Skandal paylaşımlarda bulunan o öğretmen görevden alındı !
Skandal paylaşımlarda bulunan o öğretmen görevden alındı !
Son dakika ... İstanbul Bağcılar'da tekstil fabrikasında patlama !
Son dakika ... İstanbul Bağcılar'da tekstil fabrikasında patlama !
Rus ruleti oynayan Jandarma Astsubay hayatını kaybetti !
Rus ruleti oynayan Jandarma Astsubay hayatını kaybetti !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim