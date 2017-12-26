Adana'da yılbaşı öncesi terör operasyonları

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda terör örgütü DAEŞ’e yönelik düzenlenen operasyonda 2’si Suriyeli 12 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.Adana'da , terör örgütü DAEŞ’in Doğankent Mahallesi yapılanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan ve kendilerine ‘Yalnız kurt’ ismini veren, Avrupa’daki gibi arabalı, bıçaklı katliam yapma ihtimali olan 2’si Suriyeli 12 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların, yılbaşı için eylem planladıkları ve Suriye’ye eleman temin ettikleri öğrenilirken, çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin arından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.