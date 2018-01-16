Adana'da yaşanan skandal olayın saldırganları ifade verdi !

Adana’da engelli bir genci toplu taşıma aracında feci şekilde darp eden saldırganların ifadeleri basına sızdı.Dün akşam saatlerinde Adana'da yaşanan ve ülkeyi ayağa kaldıran olayla ilgili gelişmeler yaşanıyor.Skandal olayın saldırganları yakalandı ve emniyete götürüldü.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın da müdahil olduğu soruşturma kapsamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki ifadelerinin ardından tutuklanan zanlılardan biri “Alkollüydüm, pişmanım” diyerek kendini savunmaya çalıştı. Bir diğer saldırgan ise “Vurduklarımın çoğu denk gelmedi” diyerek pişkinlik yaptı.

“Engelli olduğunu bilmiyordum. Zaten vurduklarımın çoğu denk gelmedi. Engelli olduğunu haberlerden öğrendim” Zanlılardan biri ise engelli gencin kendilerine “el kol işareti” yaptığını söyleyerek saldırısına mazeret uydurmaya çalıştı.

Saldırganların tutuklandığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.