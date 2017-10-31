Adana'da yağ fabrikasında yangın çıktı !

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı mahallesinde bulunan 1 yıl önce FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hüseyin Nuri Çomu'ya ait olduğu öğrenilen yağ fabrikasında yangın çıktı.Hüseyin Nuri Çomu , 1 yıl önce Adana Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevinde bulunduğu dönemde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

Gelen haberlere göre sabah saat 07:00 sularında fabrikanın mısır yağı üretilen bölümünde yangın çıktı.Yangına neyin sebep olduğu ise henüz bilinmiyor.Fabrikada çalışan işcilerin olayı farketmesi sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi çağrıldı.Yangın kısa süre içerisinde çok büyüyünce olay yerine gelen itfaiye ekipleri başarısız oldu ve ek takviye istendi.

Şuan için fabrikada çıkan yangının yağın hammaddesinin tutuşmasıyla gerçekleştiği iddia ediliyor.