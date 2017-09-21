Adana'da şok olay Yüzüne kezzap atıp kaçtılar !

Adana'nın Seyhan ilçesinde, müstakil evinin balkonunda oturup çevreyi izleyen 80 yaşındaki Hüsnü Sabırlar, aniden yüzüne atılan kezzap nedeniyle hastanelik oldu.

Motosikletli iki kişi, balkonunda dinlenmekte olan Sabırlar’ın yanına yanaştı ve yaşlı adamın suratına iki bardak kezzap dökerek motosikletle olay yerinden hızla kaçtı.

YARDIM ÇIĞLIKLARINA KOMŞULARI YETİŞTİ

Yardım çığlıkları atan adamın imdadına komşuları yetişti. Suratı yanan yaşlı adam Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sabırlar'ın tedavisi devam ederken, polis de iki saldırganı arıyor.