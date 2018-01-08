Adana'da skandal görüntüler .. Herkes onları izledi ..!

Adana'da Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nın çevresinde meydana gelen olayda genç bir kızın darp edildiği görüldü.Adana'da sabah saatlerinde skandal görüntüler ortaya çıktı.Adana'da genç bir erkek, tartıştığı bir kızı çenesinden tutup iterek ve dirsek atmaya çalışarak darp etti.

Şehrin göbeğinde meydana gelen ve dakikalarca süren akıl almaz saldırıya vatandaşların duyarsız kalması da tepkilerin artmasına neden oldu.Tartışmanın sebebi henüz öğrenilemezken genç kızın bir hayli korktuğu da gözlerden kaçmadı.

Dakikalarca devam eden olay saldırganın yanında bulunan bir kişinin araya girmesiyle son buldu.Çevreden geçen onlarca vatandaşın ise sessiz kalması dikkatlerden kaçmadı.