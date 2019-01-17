ADANA'DA SEL RİSKİ

ADANA'da aşırı yağışlar nedeniyle oluşan taşkın riskine karşı Seyhan Barajı kapakları açıldı, ovadaki bahçe, tarla ve çiftlikler sular altında kaldı. Kapasitesinin dört katı su gelen Seyhan Nehri, Yüreğir ve Seyhan Ovası için büyük risk oluşturdu. Adana Valiliği, taşkınlara karşı can ve mal güvenliği uyarısında bulundu. Kent genelinde 20 gündür etkili olan sağanak yağış ve yüksek kesimlerden gelen suyla birlikte Adana'nın ortasından geçen Seyhan Barajı'nda su seviyesi yükseldi. Kapasitesinin dört katı su gelen Seyhan Barajı'nın kapakları 26 Aralık'tan itibaren açılarak, kontrollü bir şekilde nehir yatağına su bırakıldı. Buna rağmen Seyhan Nehri kıyısında taşkınlar yaşandı. Binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Meyve bahçeleri göle döndü. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Seyhan Nehri'ne kapasitesinden dört kat fazla su geldiğini belirterek, Yüreğir ve Seyhan Ovası için taşkın uyarısında bulundu. Seyhan Nehri çevresinde ekiplerin gerekli tüm önlemleri aldığını ancak taşkın olması halinde ovanın sular altında kalacağını kaydeden Doğru, bölgedeki tarım arazilerinin etkilendiğini söyledi. Ekili buğdayların zarar gördüğünü, meyve bahçelerinde de fırtınalı yağış nedeniyle dökülmeler yaşandığını, Tarsus çevresindeki seraların ise yıkıldığını anlatan Mutlu Doğru, zararın, hasar tespit çalışmasının ardından ortaya çıkacağını kaydetti. Yüreğir, Seyhan ve Ceyhan ilçelerinde binlerce dönüm arazinin göle döndüğü belirten çiftçi Mehmet Ali Aslan da "Kentte son yıllarda meydana gelen en yoğun yağmuru yaşadık. Binlerce dönüm arazi sular göle döndü" dedi.

NARENCİYE BAHÇESİ GÖL OLDU

Havutlu Mahallesi'ndeki çiftliği ve narenciye bahçesi sular altında kalan Mehmet Güler ise hasadı bekleyen 50-60 tona yakın portakalın sulara gömüldüğünü anlatarak, "Su baskını dün akşamüstü altı buçukta başladı. Sabaha kadar çiftliklerimizdeki hayvanları tahliye etmekle uğraştık. Depolarda gübrelerimiz ve ilaçlarımız da vardı, sular altında kaldı. Sadece ben değil, bölgedeki birçok çiftçi mağdur durumda" diye konuştu.

VALİLİK'TEN ÖNLEM ÇAĞRISI

Adana Valiliği, yoğun yağış nedeniyle Seyhan Barajı'nda su seviyesinin yükseldiğini belirterek, vatandaşlardan önlem alma çağrısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "Aşırı yağışlar nedeni ile Seyhan Barajı rezervuarında bulunan fazla su, 26 Aralık'tan bugüne kadar sürekli ve kontrollü olarak nehir yatağına bırakılarak, tahliye edilmektedir. Ancak aşırı yağışlar nedeni ile Seyhan Barajı'nda su seviyesi yükseldiğinden Seyhan Barajı'ndan, Seyhan Nehri'ne bırakılan su miktarında artma olacak. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından Seyhan Nehri seddeleri arasına ve sulama kanallarına girmemesi, nehre kıyısı olan yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın önlem alması, halkımızın tedbirli ve dikkatli olması gerekmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Bahçeden görüntü

-Muhabirin anonsu

-Çiftçiyle röp.

-Genel görüntü

-Vatandaşla röp.

SÜRE:02'13" BOYUT:245 MB

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK-ADANA,()



-Drone görüntüleri

-Muhabirin anonsu

-Su altında kalan yerlerden detay

-Mağdur çiftçi ile röp.

-Traktörün su içinde ilerlemeye çalışması

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 03'56" BOYUT:435MB

Haber: Nuri PİR - Kamera: Mislina ERGÖREN Drone: Nuri PİR

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