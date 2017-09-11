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Adana'da restoran kavgası: 1 ölü 3 yaralı

Adana'da bir restoranın yeni sahibi ile eski sahibi arasında nedeni henüz belirlenmeyen silahlı bir kavgada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

11 Eylül 2017 Pazartesi 09:38
Adana'da restoran kavgası: 1 ölü 3 yaralı

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki lüks bir restoranda meydana geldi. Restoranın eski sahibi Erkan Ç. ve yeni sahibi Kemal D., henüz bilinmeyen bir nedenle mekanda tartışmaya başladı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf tabancalarla birbirlerine ateş açtı. Çıkan çatışmada, Erkan Ç. bacağından, Murat Sultan, Serkan K., Ömer K. ile soyadı öğrenilemeyen 'Satır' lakaplı Orhan adlı bir kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kemal D. ise, beyaz renkli lüks bir otomobil ile kaçtı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Orhan isimli kişinin öldüğü belirlenirken, yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yakındaki özel bir hastanede tedavi altına alınan Murat Sultan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polisin yaptığı incelemede bir tabanca ele geçirilirken, 25 boş kovan ile ateşlenmemiş çok sayıda av tüfeği fişeği bulunundu. Hastanelerde tedavisi eden 3 yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi. 

Olayın ardından kaçan Kemal D.'yi bulmak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü devam ediyor.

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