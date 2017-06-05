Adana'da PKK'nın Şehir Yapılanmasına Darbe!

ADANA'da terör örgütü PKK üyesi 7'si kadın 16 kişi adliyeye sevk edildi.



Emniyet Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) Şube ekiplerince terör örgütü PKK üyesi olduğu ve örgüt adına mahallelerdeki korsan gösterileri düzenleyen kişilere yönelik 31 Mayıs'ta yapılan operasyonlarda yakalanan 16 şüphelinin sorgusu tamamlandı.



7'si kadın 16 şüpheli, geniş güvenlik önlemi altında getirildiği Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, ardından da nöbetçi mahkemeye çıkartıldı.