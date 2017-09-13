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Adana'da patlama paniği!

Adana'da yer altından geçen elektrik hattında meydana gelen küçük çaplı patlama sesine uyananlar, korkuya kapıldı.

13 Eylül 2017 Çarşamba 00:00
Adana'da patlama paniği!

Merkez Çukurova İlçesi Mahfesığmaz Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı yakınındaki rögarda saat 03.00 sıralarında peş peşe meydana gelen patlamaların sesine uyananlar, durumu polise bildirdi.

Doğalgaz sızıntısı sanıldı

Beton rögar kapağının yerinden çıkmış halde olduğu ve patlamaların da devam ettiğini gören polis ekibi, doğalgaz sızıntısı olabileceği şüphesiyle, itfaiye ve doğalgaz dağıtım şirketinin yetkililerine haber verdi. Özel cihazla rögar çevresinde kontrol yapan doğal ekibi, sızıntı tespit edemedi.

Patlamanın elektrik hattında meydana geldiği belirlenince bu kez TEDAŞ ekiplerine haber verildi. Bölgenin elektriğini kesen TEDAŞ ekibi, dubalarla rögar çevresini kapatarak güvenlik önlemi aldı. Patlama seslerine uyananlar da, ekiplerin çalışmasını merak ve korku ile izledi. 

Son Güncelleme: 13.09.2017 09:51
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