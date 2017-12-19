Adana'da kuzen kurşunu can aldı .Adana'da bugün sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.Adana'da Abdulkadir K. (22), otomobille gezintiye çıktığı kuzeni Mustafa Uğur K. (26) aralarında kavga çıkması sonucu Abdulkadir K. (22 hayatını kaybetti.

Olayla ilgili gözaltına alınan Mustafa Uğur K., kuzeninin havaya ateş etmek istediğini kendisinin ise ona engel olmak için silahı elinden almaya çalıştığını anlattı.Silahın tam o esnada ateş alması sonucu Abdulkadir K. (22) silahtan çıkan kurşunla yaralanarak hayatını kaybetti.

Yaşanan korkunç olayın sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yukarı Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldiği öğrenildi.Tabancanın kimin elinde olduğunu saptanması için şüpheli Mustafa Uğur K.'nin el svapları alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.