Adana'da korkunç olay : Zorla sahte rakı içirdiler !

Adana'da 12 yaşındaki çocuğa zorla rakı içirdiler ...
İddialara göre geçtiğimiz günlerde oturduğu mahallesindeki gençler tarafından büfeye gönderilen D.K büfeden alkol alışverişi yaptı..Daha sonra mahallesine döndüğünde aldığı alkolleri mahallenin gençleri yüzünden zorla içmek zorunda kaldı.Alkolleri içtikten sonra fenalaşan küçük çocuğun bayılarak yere düştüğü öğrenildi.Bu olay karşısında donup kalan gençler D.K'yı evine götürerek yolda bulduklarını söylediler.Apar topar hastaneye kaldırılan D.K'nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Polisler 12 yaşındaki çocuğa alkol satan büfeyi kontrole gittiğinde satılan alkollerin sahte olduğunu tespit etti.Büfe sahibi gözalaltına alınırken hakkında soruşturma başlatıldı.Büfe sahibi ise küçük çocuğa içki satmadığını öne sürdü.
12 yaşındaki D.K'nın Türkiye genelindeki seviye belirleme sınavında tüm soruları doğru cevapladığı ve 500 tam puan aldığı öğrenildi.