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Adana'da Kaza yapanların yakınları minibüsü parçalamak istedi

 ADANA'da cenazeden dönenlerin içinde olduğu otomobil, kavşakta minibüsle çarpıştı. Kaza yapanların yakınları minibüsü parçalamak istedi

14 Haziran 2017 Çarşamba 11:16
Adana'da Kaza yapanların yakınları minibüsü parçalamak istedi

 ADANA'da cenazeden dönenlerin içinde olduğu otomobil, kavşakta minibüsle çarpıştı. Kazada, aynı aileden 4 kişi yaralandı. Kazayı duyan yaralı yakınları, yerdeki kanları görünce, minibüsü parçalamak istedi. Polis öfkeli kalabalığı biber gazı sıkarak dağıttı.

Kaza merkez Seyhan İlçesi Kuzey Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yakınlarının cenazesinden dönen Ejder Karmış, yönetimindeki  01 SJ 932 plakalı otomobille kavşağa kontrolsüz çıkınca, İlhami Güvener yönetimindeki 16 NKT 76 plakalılüks minibüs ile çarpıştı. Hızını alamayan otomobil, trafik ışığına çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü Ejder Karmış ile beraberindeki akrabaları Bahriye Karmış, Fadime Karmış ve Zeliha Karmış yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Çukurova Üniversite Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakınlarının kaza geçirdiğini öğrenen yaralı yakınları ise olay yerine gelip, yoldaki kanları görünce sinir krizi geçirdi. Minibüse doğru koşan bir kadın, "Bize bu çarptı" diyerek aracın camları yumrukladı, sileceklerini kırdı. Bazı yakınları da devrilen trafik ışığının plastik parçasını alarak minibüsün camlarına vurdu, polis aracı parçalamak isteyenlere biber gazıyla müdahale etti. Minibüs sürücüsü İlhami Güvener ise ekipler tarafından kaza yerinden götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 14.06.2017 11:19
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