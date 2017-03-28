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Adana'da Katliam : Bir Evde Aynı Aileden 5 Kişi Öldürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde kimliği belirsiz şahıslar bir evi basarak aynı aileden 5 kişiyi öldürdü.Silahlı saldırsı sonucu hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri belirlendi.

28 Mart 2017 Salı 23:12
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Adana'da Katliam : Bir Evde Aynı Aileden 5 Kişi Öldürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde kelimenin tek anlamıyla aile katiamı yaşandı. Aynı evden 5 kişi silahla taranarak öldürüldü...
İddiaya göre, Çokak Mahallesi'nde Hüseyin Doğan'a ait eve gelen henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Olayda Hüseyin Doğan'ın (43) yanı sıra 8 yaşındaki oğlu Hakkı ve kardeşi Mehmet Doğan (38) ile Doğan kardeşlerin dini nikahlı eşleri Ayşe Ayrancı ve Fatma Yavuz hayatını kaybetti.

Saldırıdan kurtulan bir kişinin mahalle sakinlerine durumu bildirmesi üzerine jandarmaya haber verildi.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Evin mahallenin yaklaşık 600 metre dışında olduğu, iki kardeşin birbirine yakın evlerde yaşadığı ve saldırı sırasında bir arada oldukları öğrenildi.



Son Güncelleme: 28.03.2017 23:33
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