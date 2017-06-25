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Adana'da İnanılmaz Olay! 4 Kişi Foseptik Çukuruna Düşerek Öldü

Adana'nın Aladağ İlçesi Meydan Yaylası'nda hamile olduğu iddia edilen Elif Boran, ve 3 akrabası foseptik çukuruna düşerek hayatını kaybetti.

25 Haziran 2017 Pazar 22:24
Adana'da İnanılmaz Olay! 4 Kişi Foseptik Çukuruna Düşerek Öldü

Adana'nın Aladağ İlçesi Meydan Yaylası'nda hamile olduğu iddia edilen Elif Boran, ayağı kayınca yol kenarındaki foseptik çukuruna düştü. Boran'ın düştüğünü fark eden akrabaları yardıma koştu. Boran'ı çıkarmak isterken 3 yakını da çukura düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla jandarma, foseptik çukuruna düşen 4 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Ölen 4 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



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