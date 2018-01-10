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Adana'da ilginç olay ! 'Banka benim' dedi ve camlarını kırdı !

Adana'da dün akşam saatlerinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.Adana’da bir kişi ‘banka benim’ diyerek özel bir bankanın kapısının camını kırarak içeri girdi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 09:50
Adana'da ilginç olay ! 'Banka benim' dedi ve camlarını kırdı !

Adana'da  Seyhan İlçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde bulunan özel bir bankada akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.Adana'da dün akşam saatlerinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.Adana’da bir kişi ‘banka benim’ diyerek özel bir bankanın kapısının camını kırarak içeri girdi.

Edinilen bilgilere göre bankanın alarmının çalması üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.İçeriyi kontrol eden polis camı kıran 21 yaşındaki Hanifi U.'yu bankanın üst katında otururken yakaladı.

Polisler tarafından yakalanan şahış ; "Banka benim, banka benim olduğu için geçtim oturdum. Evden kalktım geldim, camı kırdım, içeri girdim oturdum” diyerek polislere cevap verdi.

Polislerin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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