Adana'da dev operasyon ! Bin polisle , onlarca gözaltı kararı var

Adana genelinde uyuşturucu, fuhuş, gasp ve yağma suçlarına karıştıkları öne sürülen Cono Aşireti mensuplarının evlerine sabahın ilk ışıkları ile birlikte bin polisin katıldığı dev bir operasyon gerçekleştirildi.Son dakika edinilen bilgilere göre Adana'da uyuşturucu, fuhuş, gasp ve yağma suçlarına karıştıkları iddiasıyla Cono Aşireti üyelerine yönelik 1000 polisin katılımıyla düzenlenen hava destekli operasyonda, çoğunluğu kadın 50 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Evlere, demir kapıları, koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Özel eğitimli detektör köpeklerle evlerde arama yapan ekipler, çoğunluğu kadın 50 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kadınlardan bazılarının hamile olduğu ve bazılarının ise kucaklarında çocuklarıyla sağlık kontrolüne getirildiği görüldü.