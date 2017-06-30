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Adana'da Aşırı Sıcaktan Bunaldı, İntihar Etmek İstedi!

ADANA'da aşırı sıcaktan bunalan Hakan C., intihar girişiminde bulunurken, işçiler de işlerini bırakıp o anları cep telefonuyla görüntüledi.

30 Haziran 2017 Cuma 12:36
Adana'da Aşırı Sıcaktan Bunaldı, İntihar Etmek İstedi!

ADANA'da inşaatın 3'üncü katına çıkan 46 yaşındaki Hakan C., intihar girişiminde bulunurken, işçiler de işlerini bırakıp o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Olay, merkez Seyhan İlçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki inşaatta meydana geldi. Sabah saatlerinde 155'i arayan Hakan C., polislere intihar edeceğini söyledi. Bir süre sonra yol üzerindeki inşaat alanına kaçak giren Hakan C., eline aldığı içki şişeyle inşaatın 3'üncü katından sarkmaya başladı. Çalışan işçilerinin şaşkın bakışları arasında, eline aldığı cam parçasını boğazına dayayan Hakan C.'yi olay yerine gelen polis ekipler ikna etmeye çalıştı. Aşırı sıcaktan bunalarak üzerini yırtan Hakan C., yakınlarını arayarak intihar edeceğini söyledi. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri hava yastığı ile önlem aldı. İnşaatta çalışan işçiler ise, işlerini bırakıp intihar girişimini cep telefonları ile kayıt etti. Daha sonra bir görevli, Hakan C.'nin dikkatsizliğinden faydalanarak tutup içeri çekti.

Aldığı alkol ve sıcağın etkisiyle baygınlık geçiren Hakan C., tedavi için Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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