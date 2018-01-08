Adana'da 3 kişi diri diri yanıyordu !

Adana'da Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 730 sokakta bulunan iki katlı müstakil bir evin birinci katında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı.Evde çıkan yangında mahsur kalan 3 kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen kadınlar hastanede tedavi altına alındı.

Binadan yükselen dumanları farkeden mahalle sakinleri olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye ekibi çağırdı.Evde bulunan üç kadın ise uykularının arasında nefes alamayınca uyanıp manzara ile karşılaştı. Kadınlar yardım çığlıkları attığı sırada, itfaiye erleri kadınları diri diri yanmaktan son anda kurtardı.

Yangının köz dolu kovanın eve devrilmesi sonucu çıktığı öğrenildi. Dumandan etkilenen 3 kadın, Adana Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.