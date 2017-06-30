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Adalet Yürüyüşünde Konuşan Şenay Günaydın Tutuklandı

'Adalet Yürüyüşü' sırasında Maçka Parkı'ndaki "Adalet Nöbeti"nde konuşan Şenay Günaydın isimli kadın, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı. 

30 Haziran 2017 Cuma 22:26
Adalet Yürüyüşünde Konuşan Şenay Günaydın Tutuklandı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü' sırasında Maçka Parkı'ndaki "Adalet Nöbeti"nde konuşan Şenay Günaydın isimli kadın, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan dün gözaltına alınan Şenay Günaydın, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Günaydın savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık sevk yazısında Günaydın'ın Adalet Yürüyüşü kapsamında Şişli Maçka Parkı'nda toplanan kalabalık içinde kameralara beyanat verdiği belirtilerek, sarf ettiği sözlerle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçunu işlediği iddia edildi. Günaydın'ın mevcut delil durumu, yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanması talep edildi.

İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunu yaptığı Günaydın'ın, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.    



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