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Adalet Yürüyüşünde Kalp Krizi Geçiren CHP'li Vekil Helikopterle Taşındı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 16 gün önce başlattığı  'Adalet Yürüyüşü'ne katılan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, bu sabah kalp spazmı geçirdi

30 Haziran 2017 Cuma 13:56
Adalet Yürüyüşünde Kalp Krizi Geçiren CHP'li Vekil Helikopterle Taşındı!

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan  Hüseyin Yıldız’a anjiyo yapıldı. Ana damarında tıkanma olduğu tespit edilen Hüseyin Yıldız'a, by- pass ameliyatı veya stent takılması yönünde karar alındı. Hüseyin Yıldız ve ailesi müdahalenin İstanbul'da yapılmasını istedi. Bunun üzerine Hüseyin Yıldız, Adapazarı Atatürk Stadyumu'na inen ambulans helikopterle İstanbul’daki  Memorial Hastanesi'ne sevk edildi.

CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç gazetecilere yaptığı açıklamada, "Anjiyoda ana damarda yüzde 90 tıkanıklık tespit edildi. Kendisinin ve ailesinin isteğiyle İstanbul'da bulunan bir hastaneye sevk ediliyor. Sağlık durumu korkulacak durumda değil. Yürüyüşün bundan sonraki etabına katılamayacak olmasından dolayı büyük üzüntü duyuyor. Dua bekliyoruz" dedi.



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