Adalet Yürüyüşünde Kalbi Duran Mustafa Tatlı Hayatını Kaybetti!

CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü'nün 4'üncü gününe katılarak, yürüyüş sırasında kalp krizi geçiren 69 yaşındaki Hasan Tatlı, sevk edildiği Ankara Numune Hastanesi'nde kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Hasan Tatlı'nın ölüm haberini öğrenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üzgün olduğunu belirterek, Tatlı'ya Allah'tan rahmet diledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, 'Adalet Yürüyüşü'nün 4'üncü gününde, saat 09.20'de yürüyüşe geçti. Yaklaşık 70 dakikalık yürüyüşten sonra saat 10.30 sıralarında, Kahramankazan'ın Kurtboğazı sınırları içerisindeki İğdir Mahallesi yol kavşağında mola verildi. Bu sırada SGK emeklisi olan Hasan Tatlı, arkadaşlarının arasında otururken, fenalaşarak geriye düştü. Olay yerinde bulunan 112 ekibine ait ambulansta ilk müdahalesi yapılan Tatlı, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KALBİ BİRKAÇ KEZ DURMUŞTU

Yolda ve hastanede birkaç kez kalbi duran 69 yaşındaki Tatlı, acil serviste kalp masajı yapıldıktan sonra yoğun bakım ünitesine alındı; ancak bir süre sonra ambulansla Ankara Numune Hastanesi'ne sevk edildi. CHP Ankara Milletvekilleri Necati Yılmaz ve Murat Emir'le İstanbul Milletvekili Ali Şeker de Tatlı'yı hastanede yalnız bırakmadı.



Kayseri nüfusuna kayıtlı olan ve Ankara'da oturan 69 yaşındaki Hasan Tatlı, sevk edildiği Ankara Numune Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, bu sabah hayatını kaybetti.