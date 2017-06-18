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Adalet Yürüyüşünde Kalbi Duran Mustafa Tatlı Hakkında Açıklama

Sağlık Bakanlığı,Ankara'dan İstanbul'a yapılan 'Adalet Yürüyüşünde kalbi duran 65 yaşındaki Hasan Tatlı hakkında açıklama yaptı

18 Haziran 2017 Pazar 14:19
Adalet Yürüyüşünde Kalbi Duran Mustafa Tatlı Hakkında Açıklama

Sağlık Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte Ankara'dan İstanbul'a yapılan 'Adalet Yürüyüşü'ne katılarak, yürüyüş sırasında kalp krizi geçiren 65 yaşındaki Hasan Tatlı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi. 

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, geçirdiği krizin ardından olay yerinde yapılan müdahaleyle kalbi tekrar çalıştırılan 65 yaşındaki Tatlı'nın Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildiği ifade edildi. Sağlık Bakanlığı'nın yazılı açıklaması şöyle: 

"18 Haziran 2017 (Bugün) saat 10.05'de Cumhuriyet Halk Partisi yürüyüşüne katılan 65 yaşında bir vatandaşımız fenalaşmış ve kalbi durmuştur. Yürüyüşe eşlik eden tam donanımlı 112 Ambulans ekibimiz, vatandaşımıza anında acil ilk yardım müdahalesini yapmıştır. Olay yerinde yapılan müdahale sonucu vatandaşımızın kalbi tekrar çalıştırılmıştır. Daha sonra ekibimiz, hastamızı yakın olması sebebiyle Kazan Devlet Hastanesi Acil Servisine nakletmiştir. Burada da müdahaleye devam edilen hastamızın durumunun uygun olmasıyla birlikte bir üst merkez olan Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilmiştir. Hastamızın sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır."



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