Adalet Bakanlığı'ndan son dakika FETÖ açıklaması !

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül terör örgütü lideri FETÖ ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.Adalet Bakanı Abdülhamit Gül , FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi için ABD'ye 7 talepname gönderildiğini açıkladı.Adalet Bakanı Abdülhamit Gül , "Gerekli adımın atılmaması suçlunun korunması anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ;"Süreç içerisinde terör örgütü elebaşısı (Fetullah Gülen) hakkında ülkemizde yargılanmakta olduğu dosyalardaki deliller ve yakalama kararlarına istinaden, sonuncusu 3 Kasım 2017'de olmak üzere ABD'ye 7 adet iade talepnamesi ve 1 adet geçici tutuklama talebi gönderilmiştir." ifadelerini kullandı.