Adalet Bakanlığı Eski Müsteşarı Birol Erdem ve Eşine FETÖ Gözaltısı

FETÖ soruşturması çerçevesinde bu sabah örgütün bürokrasi ayağına yönelik bir operasyon gerçekleştı.



ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı eski müsteşarı halen Başbakanlık Yüksek Müşaviri Birol Erdem ve eşi Gülümser Erdem hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan gözaltı kararı verildiğini ve sabah saatlerinde gözaltına alındığını belirtildi.