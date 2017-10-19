Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 'ABD ile Vize' açıklaması !

Türkiye ile ABD arasındaki vize işlemlerinin karşılıklı olarak askıya alınmasının ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül , ABD ile Türkiye arasında dün bir toplantı gerçekleştiğini ve toplantının çok olumlu geçtiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül dün gerçekleştirilen toplantı ile ilgili " Toplantı çok verimli sonuçlandı. Bundan sonraki etapların da daha olumlu sonuçlara sebebiyet vereceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Kesinlikle geri adım atmayacaklını sözlerine ekleyen Gül , "Vize krizinin çözülmesinde şuan ki durumda tarih vermemiz mümkün değil . ABD vizeyle ilgili bir karar alırsa biz de aynen karşılık veririz." ifadelerini kullandı.