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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 'ABD ile Vize' açıklaması !

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den son günlerde en çok merak edilen konu olan ABD ile yaşanan vize krizleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Bakan Abdülhamit Gül'ün açıklamalarından satırbaşları ...

19 Ekim 2017 Perşembe 11:16
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 'ABD ile Vize' açıklaması !

Türkiye ile ABD arasındaki vize işlemlerinin karşılıklı olarak askıya alınmasının ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül , ABD ile Türkiye arasında dün bir toplantı gerçekleştiğini ve toplantının çok olumlu geçtiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül dün gerçekleştirilen toplantı ile ilgili " Toplantı çok verimli sonuçlandı. Bundan sonraki etapların da daha olumlu sonuçlara sebebiyet vereceğini düşünüyorum."  ifadelerini kullandı.Kesinlikle geri adım atmayacaklını sözlerine ekleyen Gül , "Vize krizinin çözülmesinde şuan ki durumda tarih vermemiz mümkün değil . ABD vizeyle ilgili bir karar alırsa biz de aynen karşılık veririz." ifadelerini kullandı.

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