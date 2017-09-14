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Açlık grevinden, terör örgütü üyeliğine: Gülmen ve Özakça'nın davası bugün başlıyor

Kanun hükmünde kararnamelerle kamudaki mesleklerinden ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan ve "terör örgütü propagandası ve üyeliği" ile suçlanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın yargılandığı dava bugün başlıyor.

14 Eylül 2017 Perşembe 09:40
Açlık grevinden, terör örgütü üyeliğine: Gülmen ve Özakça'nın davası bugün başlıyor

İlk duruşması bugün Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 13.30'da görülecek davada, Gülmen ve Özakça'nın savunmalarını üstlenen Halkın Hukuk Bürosu avukatları duruşmaya iki gün kala gözaltına alınmıştı. Halkın Hukuk Bürosu'nun İstanbul ve Ankara ofisleri ile savunmada yer alacak avukatların evlerine düzenlenen baskınlarda avukatlar Barkın Timtik, Ebru Timtik, Şükriye Erden, Aytaç Ünsal, Engin Gökoğlu, Ezgi Çakır, Süleyman Gökten, Didem Baydar Ünsal, Ahmet Mandacı ve Yağmur Ereren gözaltına alınmıştı. Avukatlar hâlâ gözaltında bulunuyor.

Ne olmuştu?

Olağanüstü hâl kapsamında yayınlanan kanun hükmünde kararnamelerle kamudan ihraç edilmeden önce Nuriye Gülmen Selçuk Üniversitesi'nde akademisyen, Semih Özakça ise Mardin'de ilkokul öğretmenliği yapıyordu. Mesleklerinden ihraç edildikten hemen sonra açlık grevine başlayan Gülmen ve Özakça, gözaltına alındıktan sonra 23 Mayıs'ta "tutuklanmamaları halinde adaletin işleyişine zarar verecekleri" ve "adli kontrol koruma tedbirlerinin yetersiz kalacağı" gerekçeleriyle tutuklanmıştı. Savcılık, Gülmen ve Özakça'yı DHKP-C üyeliği ve propagandası ile suçlamış, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Gülmen ve Özakça'nın DHKP-C üyesi olduğunu söylemişti.

Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu'nda tutulan Gülmen ve Özakça daha önce sağlık durumlarının kötüleşmeleri nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Anayasa Mahkemesi ise eğitimcilerin tahliye talebini reddetmişti.

23 Mayıs'tan bu yana tutuklu olan ve 190 gündür açlık grevi yapan Gülmen ile Özakça'nın sağlık durumlarının tehlikesi ise sürüyor.

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