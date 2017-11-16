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Acılı aile isyan etti ... 14 yaşındaki öğrencinin intiharı !

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Beyoğlu'nda korkunç bir olay yaşandı.14 yaşındaki lise öğrencisi okulun 3.katına çıkarak aşağıya atlayarak intihar etti.Acılı aile ise bu duruma isyan etti ...

16 Kasım 2017 Perşembe 09:53
Acılı aile isyan etti ... 14 yaşındaki öğrencinin intiharı !

İstanbul Beyoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde korkunç bir olay yaşandı.14 yaşındaki lise öğrencisi Nazlıhan Köse okulun 3.katına çıkarak aşağıya atladı ve intihar etti.Liseli genç kızın intihar etmesi üzerine baba Adem Köse isyan ederek ; "Kızıma atla ,atla diyer bağırmışlar.." ifadelerini kullandı.

14 yaşındaki Nazlıhan Köse için Çağlayan Yeni Camii'de cenaze töreni düzenlendi.Törene acılı aile , akrabaları , sınıf arkadaşları ve öğretmenleri katıldı.Öğlen namazından sonra cenazesi kaldırılan Köse , Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Acılı baba Adem Köse kızını kaybetmenin acısını yaşayarak şu ifadeleri kullandı ; "Benim kızım aktif bir kızdı. Annesinin babasının sözünden çıkmazdı. Hep teşekkür getirmiş olan bir kızdı. Kızıma atla atla demişler. Artık savcılık bakacak duruma.".

Son Güncelleme: 16.11.2017 10:20
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