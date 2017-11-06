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Acı haber Nusaybin'den geldi !

Son dakika acı haber Nusaybin'den geldi ! Mardin'in Nusaybin İlçesi'nden kötü haber geldi.Sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 polisin şehit olduğu öğrenildi.

06 Kasım 2017 Pazartesi 11:26
Acı haber Nusaybin'den geldi !

Mardin Nusaybin'den acı haber geldi.Son dakika gelen bilgilere göre sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 polis memurunun şehit olduğu öğrenildi.

Bugün sabah saatlerinde kazanın  Kızıltepe-Nusaybin karayolunda meydana geldiği öğrenildi.Öğrenilen bilgilere göre direksiyon başından bulunan A.T'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin yoldan çıkarak takla attığı öğrenildi.

Yaşanan korkunç kazada polis memuru A.T'nin hayatını kaybettiği ve cenazenin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı açıklandı.

A.T.’nin Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görev aldığı da  gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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