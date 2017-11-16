Bugün öğlen saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalarda Irak’ın Kuzeyi Gara bölgesindeki çatışmalarda 1 askerin şehit olduğu ve 2 askerin de yaralandığı bildirilmişti.

Akşam saatlerinde acı haber Hakkari'den geldi.Hakkari Şemdinli Derecik Beldesi'nin karşısı Kuzey Irak sınırında sızan teröristlerin saldırısı sonucu 2 asker şehit olurken 1 asker de yaralandı.Arazide bulunan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırıda bulunuldu.Saldırı sonucunda 2 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı.

Yaralı askerler tedavi altına alınırken bölgede geniş çaplı operasyonlar devam ediyor.