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Acı haber Hakkari'den geldi !

Son dakika Hakkari Şemdinli Derecik Beldesi'nin karşı tarafında bulunan Kuzey Irak sınırı tarafından PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 2 asker şehit oldu , 1 asker de yaralandı.

16 Kasım 2017 Perşembe 16:17
Acı haber Hakkari'den geldi !

Bugün öğlen saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalarda Irak’ın Kuzeyi Gara bölgesindeki çatışmalarda 1 askerin şehit olduğu ve 2 askerin de yaralandığı bildirilmişti.

Akşam saatlerinde acı haber Hakkari'den geldi.Hakkari Şemdinli Derecik Beldesi'nin karşısı Kuzey Irak sınırında sızan teröristlerin saldırısı sonucu 2 asker şehit olurken 1 asker de yaralandı.Arazide bulunan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırıda bulunuldu.Saldırı sonucunda  2 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. 

Yaralı askerler tedavi altına alınırken bölgede geniş çaplı operasyonlar devam ediyor.

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