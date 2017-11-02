Acı haber Hakkari'den geldi ! 4 asker şehit oldu

Kuzey Irak sınırında hareketli saatler yaşanıyor.Bu sabah saatlerinde Kuzey Irak sınırında sızmaya çalışan teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 asker ve 2 korucunun şehit olduğu öğrenildi.Çatışmalar sonrasında 4 PKK'lı teröristin de öldürüldüğü öğrenildi.

Bu sabah saatlerinde Kuzey Irak sınırından Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı ale gerteröristler farkedildi.Teröristler ile çıkan çatışmada 2 asker ve 2 korucunun şehit olduğu öğrenildi.Çıkan çatışmalar sonrasında 4 teröristinde etkisiz getirildiği açıklandı.Bölgede helikopter destekli geniş çaplı operasyonlar devam ediyor.

Yaşanan olaylar sonrasında Kuzey Irak sınırına çok sayıda askerin intikal ettiği de açıklandı.