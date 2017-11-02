Galeriler Videolar
İstanbul 12°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
112998
ALTIN
156.655
DOLAR
3.8100
STERLİN
4.9933
EURO
4.4440
Öğretmenin boğazını kesti , elektrikli testere ile intihar etti !
Öğretmenin boğazını kesti , elektrikli...
Hakan Altun'un acı günü !
Hakan Altun'un acı günü !
Gülmeye Hazır Olun!
Gülmeye Hazır Olun!
Fırat Alpdoğan Büyükbay'dan 'Aşk Yolunda Bahaeddin'
Fırat Alpdoğan Büyükbay'dan 'Aşk Yolunda...
Pasaportlar Daha Güvenli Hale Geliyor...
Pasaportlar Daha Güvenli Hale Geliyor...

Acı haber Hakkari'den geldi ! 4 asker şehit oldu

Hakkari'den acı haber ... Bu sabah saatlerinde PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan sıcak çatışmada 2 asker ve 2 korucunun şehit olduğu öğrenildi.

02 Kasım 2017 Perşembe 09:31
Acı haber Hakkari'den geldi ! 4 asker şehit oldu

Kuzey Irak sınırında hareketli saatler yaşanıyor.Bu sabah saatlerinde Kuzey Irak sınırında sızmaya çalışan teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 asker ve 2 korucunun şehit olduğu öğrenildi.Çatışmalar sonrasında 4 PKK'lı teröristin de öldürüldüğü öğrenildi.

Bu sabah saatlerinde Kuzey Irak sınırından Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı ale gerteröristler farkedildi.Teröristler ile çıkan çatışmada 2 asker ve 2 korucunun şehit olduğu öğrenildi.Çıkan çatışmalar sonrasında 4 teröristinde etkisiz getirildiği açıklandı.Bölgede helikopter destekli geniş çaplı operasyonlar devam ediyor. 

Yaşanan olaylar sonrasında Kuzey Irak sınırına çok sayıda askerin intikal ettiği de açıklandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Gürcan Avrupa Halter Şampiyonu Aydın'ı kabul etti
Bakan Gürcan Avrupa Halter Şampiyonu Aydın'ı kabul etti
Suriyeli Mülteciler İstanbul Zirvesi
Suriyeli Mülteciler İstanbul Zirvesi
Başkan Eroğlu, Semt Spor Kompleksi İçin Süre Verdi
Başkan Eroğlu, Semt Spor Kompleksi İçin Süre Verdi
Yerli otomobil için 5 'BABAYİĞİT' belli oldu !
Yerli otomobil için 5 'BABAYİĞİT' belli oldu !
HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu terörist çıktı !
HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu terörist çıktı !
Pasaportlar Daha Güvenli Hale Geliyor...
Pasaportlar Daha Güvenli Hale Geliyor...
Şemdinli'den Acı Haber: 8 Şehit!
Şemdinli'den Acı Haber: 8 Şehit!
Okulda bıçaklı kavga : 4 öğrenci yaralandı !
Okulda bıçaklı kavga : 4 öğrenci yaralandı !
Gizemli Kazıda Ölen Polisin Eşi, Şehitlik İstiyor!
Gizemli Kazıda Ölen Polisin Eşi, Şehitlik İstiyor!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim