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Acı haber Hakkari'den geldi :2 asker şehit oldu , 2 kişi de yaralandı !

Hakkari Şemdinli'de teröristlere karşı yapılan operasyonlar sonucu çıkan çatışmada 1 asker ile 1 işci şehit oldu .2 kişi de yaralandı.Hakkari Valiliği'nden konu ile ilgili açıklama geldi.

24 Eylül 2017 Pazar 02:16
Acı haber Hakkari'den geldi :2 asker şehit oldu , 2 kişi de yaralandı !

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda bir asker ile bir işçinin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tekeli Taburu'na bağlı 2867 rakımlı tepeye sınırın Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan havan, roket ve doçka atışı sonucu modüler üs bölgesi çalışmasında görevli bir işçi, bölge emniyetinden sorumlu bir askeri personel şehit olmuş, 2 askeri personel yaralanmıştır. Yaralı personelin tedavileri, sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmış olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki askeri üs inşaatına terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda şehit olan işçi Osman Soylu'nun Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Askeri yetkililer, Bahçe ilçesindeki şehidin baba evine gelerek sağlık görevlileri eşliğinde şehadet haberini verdi.

Osman Soylu'nun (26) şehadet haberini alan babası Salih, annesi Şükran ve eşi Serap Soylu ile yakınları gözyaşı döktü.

Son Güncelleme: 24.09.2017 02:19
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