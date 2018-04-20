ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazı sonrası camiden çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor. Olası açıklamayı canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız
İSTANBUL
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazı sonrası camiden çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor. Olası açıklamayı canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız İSTANBUL...
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazı sonrası camiden çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor. Olası açıklamayı canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız
İSTANBUL