ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazı sonrası camiden çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor. Olası açıklamayı canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız İSTANBUL...

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazı sonrası camiden çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor. Olası açıklamayı canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız

İSTANBUL

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