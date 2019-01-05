ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN DUYURUSU)

: Ukrayna'da 2 Türk öğrenciyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hüsnü Can Ç. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk ediliyor. Canlı yayındayız.
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: Ukrayna'da 2 Türk öğrenciyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hüsnü Can Ç. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk ediliyor....
: Ukrayna'da 2 Türk öğrenciyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hüsnü Can Ç. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk ediliyor. Canlı yayındayız.
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