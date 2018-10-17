İSTANBUL- ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU
Olay yeri inceleme ekiplerinin, Başkonsolosluk konutunun içerisinde yaptıkları incelemeyi canlı olarak yayınlamaktayız.
İSTANBUL- ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU Olay yeri inceleme ekiplerinin, Başkonsolosluk konutunun içerisinde yaptıkları incelemeyi canlı olarak yayınlamaktayız.
İSTANBUL- ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU
Olay yeri inceleme ekiplerinin, Başkonsolosluk konutunun içerisinde yaptıkları incelemeyi canlı olarak yayınlamaktayız.