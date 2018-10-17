ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

İSTANBUL- ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU Olay yeri inceleme ekiplerinin, Başkonsolosluk konutunun içerisinde yaptıkları incelemeyi canlı olarak yayınlamaktayız.

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

İSTANBUL- ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

Olay yeri inceleme ekiplerinin, Başkonsolosluk konutunun içerisinde yaptıkları incelemeyi canlı olarak yayınlamaktayız.

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