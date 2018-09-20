ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU 

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Beşiktaş'ta çıkan yangında yükselen dumanlar birçok yerden görülüyor. Kabataş liseninin yakınında çıktığı yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Canlı yayındayız.