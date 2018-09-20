ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU 

Beşiktaş'ta çıkan yangında yükselen dumanlar birçok yerden görülüyor. Kabataş liseninin yakınında çıktığı yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Canlı yayındayız.
Beşiktaş'ta çıkan yangında yükselen dumanlar birçok yerden görülüyor. Kabataş liseninin yakınında çıktığı yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Canlı yayındayız.
Beşiktaş'ta çıkan yangında yükselen dumanlar birçok yerden görülüyor. Kabataş liseninin yakınında çıktığı yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Canlı yayındayız.