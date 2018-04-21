 ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyareti sonrası açıklama yapması bekleniyor. Şu an canlı yayındayız
istanbul
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyareti sonrası açıklama yapması bekleniyor. Şu an canlı yayındayız istanbul
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyareti sonrası açıklama yapması bekleniyor. Şu an canlı yayındayız
istanbul