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  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyareti sonrası açıklama yapması bekleniyor. Şu an canlı yayındayız istanbul  

 ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

 


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyareti sonrası açıklama yapması bekleniyor. Şu an canlı yayındayız

istanbul
 

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