ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:(CANLI YAYIN)

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:(CANLI YAYIN) : Eğitim ve öğretimde 2. yarıyıl başlıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Altunizade) girişindeki trafik yoğunluğundan canlı yayındayız. 

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:(CANLI YAYIN)

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:(CANLI YAYIN)

: Eğitim ve öğretimde 2. yarıyıl başlıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Altunizade) girişindeki trafik yoğunluğundan canlı yayındayız. 

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