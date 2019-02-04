ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:(CANLI YAYIN)
: Eğitim ve öğretimde 2. yarıyıl başlıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Altunizade) girişindeki trafik yoğunluğundan canlı yayındayız.
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:(CANLI YAYIN) : Eğitim ve öğretimde 2. yarıyıl başlıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Altunizade) girişindeki trafik yoğunluğundan canlı yayındayız.
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:(CANLI YAYIN)
: Eğitim ve öğretimde 2. yarıyıl başlıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Altunizade) girişindeki trafik yoğunluğundan canlı yayındayız.