ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Cemile Sultan Korusu'nda basın mensuplarıyla kahvaltılı toplantıda bir araya geliyor. Canlı yayındayız
İstanbul
TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Cemile Sultan Korusu'nda basın mensuplarıyla kahvaltılı toplantıda bir araya geliyor. Canlı yayındayız İstanbul
TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Cemile Sultan Korusu'nda basın mensuplarıyla kahvaltılı toplantıda bir araya geliyor. Canlı yayındayız
İstanbul