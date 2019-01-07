ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

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  TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Cemile Sultan Korusu'nda basın mensuplarıyla kahvaltılı toplantıda bir araya geliyor. Canlı yayındayız İstanbul  

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TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Cemile Sultan Korusu'nda basın mensuplarıyla kahvaltılı toplantıda bir araya geliyor. Canlı yayındayız

İstanbul
 

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