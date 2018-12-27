ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN 

5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli dev petrol platformu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçişini havadan canlı olarak yayınlamaktayız
İSTANBUL
5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli dev petrol platformu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçişini havadan canlı olarak yayınlamaktayız İSTANBUL
5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli dev petrol platformu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçişini havadan canlı olarak yayınlamaktayız
İSTANBUL