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5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli dev petrol platformu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçişini havadan canlı olarak yayınlamaktayız   İSTANBUL

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN 

5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli dev petrol platformu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçişini havadan canlı olarak yayınlamaktayız

 

İSTANBUL

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