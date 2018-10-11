ABONELERİMİZİN DİKKATİNE

  :  SUUDİ ARABİSTAN UÇAĞINDA 965 BİN UYUŞTURU HAP ELE GEÇİRİLDİ//HABERİNDE ARŞİV OLARAK SERVİS  YAPTIĞIMIZ  ADANA HAVALİMANI GÖRÜNTÜLERİNDEN (UÇAKLARIN BULUNDUĞU APRON) GÖRÜNTÜLERİNİN ÇIKARILARAK, KULLANILMAMASINI RİCA...

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE

 

:  SUUDİ ARABİSTAN UÇAĞINDA 965 BİN UYUŞTURU HAP ELE GEÇİRİLDİ//HABERİNDE ARŞİV OLARAK SERVİS  YAPTIĞIMIZ  ADANA HAVALİMANI GÖRÜNTÜLERİNDEN (UÇAKLARIN BULUNDUĞU APRON) GÖRÜNTÜLERİNİN ÇIKARILARAK, KULLANILMAMASINI RİCA EDERİZ...

YORUM EKLE
Gönder