ABONELERİMİZİN DİKKATİNE

: SUUDİ ARABİSTAN UÇAĞINDA 965 BİN UYUŞTURU HAP ELE GEÇİRİLDİ//HABERİNDE ARŞİV OLARAK SERVİS YAPTIĞIMIZ ADANA HAVALİMANI GÖRÜNTÜLERİNDEN (UÇAKLARIN BULUNDUĞU APRON) GÖRÜNTÜLERİNİN ÇIKARILARAK, KULLANILMAMASINI RİCA EDERİZ...
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