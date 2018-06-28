ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE ::: CANLI YAYIN

Kahramanmaraş kırsalında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan, Bursa'da öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Camiden canlı yayındayız.
Kahramanmaraş kırsalında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan, Bursa'da öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Camiden canlı yayındayız.
Kahramanmaraş kırsalında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan, Bursa'da öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Camiden canlı yayındayız.