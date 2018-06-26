ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE ::: CANLI YAYIN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti genel merkezinde yapcağı basın açıklamasını canlı yayınlamayı planlamaktayız. Açıklamanın birazdan başlaması bekleniyor
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti genel merkezinde yapcağı basın açıklamasını canlı yayınlamayı planlamaktayız. Açıklamanın birazdan başlaması bekleniyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti genel merkezinde yapcağı basın açıklamasını canlı yayınlamayı planlamaktayız. Açıklamanın birazdan başlaması bekleniyor
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