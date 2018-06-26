ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE ::: CANLI YAYIN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti genel merkezinde yapcağı basın açıklamasını canlı yayınlamayı planlamaktayız. Açıklamanın birazdan başlaması bekleniyor  

ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE ::: CANLI YAYIN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti genel merkezinde yapcağı basın açıklamasını canlı yayınlamayı planlamaktayız. Açıklamanın birazdan başlaması bekleniyor
 

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