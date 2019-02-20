ABONELERİMİZE DUYURU... CANLI YAYIN...

: Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kaza sonrası Devlet Hastanesi önünden canlı yayındayız.
: Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kaza sonrası Devlet Hastanesi önünden canlı yayındayız.
: Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kaza sonrası Devlet Hastanesi önünden canlı yayındayız.