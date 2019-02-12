ABONELERİMİZE DUYURU

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İstanbul Çekmeköy'de kaza kırıma uğrayan heliopterde şehit olan Pilot Yüzbaşı Semih Özcan,   Ankara' da  düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.. CANLI YAYINDAYIZ

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İstanbul Çekmeköy'de kaza kırıma uğrayan heliopterde şehit olan Pilot Yüzbaşı Semih Özcan,   Ankara' da  düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor..

CANLI YAYINDAYIZ

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