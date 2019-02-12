ABONELERİMİZE DUYURU

İstanbul Çekmeköy'de kaza kırıma uğrayan heliopterde şehit olan Pilot Yüzbaşı Semih Özcan, Ankara' da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor..
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İstanbul Çekmeköy'de kaza kırıma uğrayan heliopterde şehit olan Pilot Yüzbaşı Semih Özcan, Ankara' da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.. CANLI YAYINDAYIZ
İstanbul Çekmeköy'de kaza kırıma uğrayan heliopterde şehit olan Pilot Yüzbaşı Semih Özcan, Ankara' da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor..
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