ABONELERİMİZE DUYURU

:  SUUDİ ARABİSTAN UÇAĞINDA 965 BİN UYUŞTURU HAP ELE GEÇİRİLDİ//HABERİNDE ARŞİV OLARAK SERVİS  YAPTIĞIMIZ  ADANA HAVALİMANI GÖRÜNTÜLERİNDEN (UÇAKLARIN BULUNDUĞU APRON) GÖRÜNTÜLERİNİN ÇIKARILARAK, KULLANILMAMASINI RİCA EDERİZ...  

ABONELERİMİZE DUYURU

:  SUUDİ ARABİSTAN UÇAĞINDA 965 BİN UYUŞTURU HAP ELE GEÇİRİLDİ//HABERİNDE ARŞİV OLARAK SERVİS  YAPTIĞIMIZ  ADANA HAVALİMANI GÖRÜNTÜLERİNDEN (UÇAKLARIN BULUNDUĞU APRON) GÖRÜNTÜLERİNİN ÇIKARILARAK, KULLANILMAMASINI RİCA EDERİZ...

 

YORUM EKLE
Gönder