ABONELERİMİZE DUYURU

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:TBMM'de yeni yasama yılı açılışı nedeniyle Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak özel oturumda Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerine hitap edecek.. olarak Canlı Yayınlamayı Planlamaktayız.